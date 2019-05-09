蘭嶼核廢檢整作業遭糾正 原能會促台電修正程序

（中央社記者劉麗榮台北9日電）蘭嶼核廢檢整作業未盡周全，監察院糾正台電、原能會等4機關。原能會今天提出4點回應，表示會檢討改進，並會同經濟部督促台電修正作業程序，加強稽核，確保工作人員安全。

監察委員張武修昨天針對台電公司在民國96至100年執行蘭嶼核廢棄物貯存場檢整重裝作業品質管制未盡周全，輻射工作人員全身計測未盡落實，認為核有違失。監察院通過提案，糾正原能會、經濟部、勞動部及台電。

原能會今天回應指出，身為核能安全主管機關，針對監察院提案糾正蘭嶼貯存場96年到100年間檢整重裝作業品質管制不落實一事，原能會將積極檢討改進，加強監督。

原能會表示，台電公司執行前次檢整重裝作業期間輻射工作人員全身計測未盡落實部分，將會同經濟部督促台電進行檢討，修正有關作業程序，並加強稽核機制，以確保工作人員身體安全。

原能會指出，台電公司放射試驗室以全身計測為人員體內曝露的評定主要方法，參照美國ANSI 13.30及ANSI N343標準，制定全身計測相關作業程序。原能會也要求台電公司須依原廠規範，以標準射源定期校正以確保計測品質，同時執行自我品保管理，目前國際也認同此管理模式。

關於檢整重裝作業為特殊危害作業及有關「執行職務所致疾病因果關係」議題，原能會表示，將配合勞動部研議，積極維護人民的生存、工作及財產人權。（編輯：黃國倫）1080509