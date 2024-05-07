台灣團隊傳授免開刀置換瓣膜 助菲律賓提升醫療水準

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（中央社記者曾以寧台北7日電）心臟病兒童基金會執行長、小兒心臟權威醫師王主科在扶輪社贊助下遠赴菲律賓，培訓當地醫師以心導管手術置換肺動脈瓣膜，盼提升當地醫療水準，讓心臟病童獲得更好照護。

「法洛氏四合症先天性心臟病」患者因心臟問題，常常一出生就嘴唇發藍，雖然矯正手術可改善，但瓣膜反流後遺症，卻可能導致心臟擴大、右心衰竭、心律失常等問題，甚至可能突然死亡。

而病童中有2到3成須進行「肺動脈瓣膜置換手術」，但這些孩子多已接受過2、3次開心手術，再次開刀得面臨相當大風險。

以心導管手術置換肺動脈瓣膜技術，則可在免開刀狀況下完成瓣膜置換，降低風險、縮短住院時間。台大醫院小兒心臟科特聘主治醫師、中華民國心臟病兒童基金會執行長王主科曾以此技術獲得CSI終身成就獎，台大兒童醫院團隊在其指導下，自2015年以來成功治療逾百名患者，成績領先亞洲各國。

今年台大心臟病治療團隊在「扶輪社國際服務專案」（Global Grant #2454529）贊助下，培訓菲律賓醫師，幫助當地醫師藉此新技術治癒更多先天性心臟病患者。

台北北區扶輪社服務計畫委員會主委黃國欽今天告訴中央社記者，本次專案共贊助9.5萬美元，預計將由王主科率領醫療團隊，於6月初到位於菲律賓馬尼拉的菲律賓心臟中心（PHC）實際手術，除實地治療3名病童外，當地醫師也可在旁學習、累積經驗。

黃國欽說明，昨天扶輪3521地區總監當選人林振邦，與王主科等醫療團隊成員，已赴菲律賓心臟中心，在駐菲律賓代表處公使楊登仕親自與會見證下與當地簽署合約。王主科也在當地演講，甚至吸引印尼年輕醫師遠從峇里島前來，希望獲得學習機會。

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「這是很好的醫療外交，是相當有意義的事。」黃國欽指出，台灣此項醫療技術在亞洲數一數二，透過傳授，讓當地從沒有經驗開始慢慢累積，盼讓當地醫師未來也有能力治療有先天性心臟病的孩子。

台北北區扶輪社今年創設65週年，跨國國際醫療服務計畫共號召6個國家，共18個扶輪姐妹社、友好社踴躍參加，並交由自1971年起創立、至今已幫助逾6800名心臟病童醫療費用的「中華民國心臟病兒童基金會」執行醫療服務，盼促進菲律賓醫療水準提升。（編輯：張雅淨）1130507