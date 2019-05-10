台股反彈量縮 盤中10800點上下震盪

（中央社記者韓婷婷台北10日電）美中貿易戰進度依舊牽動全球資本市場敏感神經，新一輪貿易磋商正在進行，但亞股在重挫之後出現反彈，台股早盤一度跟著站回10800點整數關卡，唯量能萎縮，觀望氣氛濃。

截至10時40分，台股加權股價指數上漲57.6點、為10791點、成交值新台幣544億元，台積電、鴻海、大立光走勢止穩，指數早盤雖一度回到10800點之上，但距離5日線10874點仍有一段距離，分析師表示，短線無法斷定台股有止跌訊號出現。

美國祭出新一輪加徵關稅措施之際，美中談判人員正展開一場不成則敗的貿易談判，試圖挽救一項協議，終止雙方長達10個月的貿易戰。

分析師表示，美中貿易磋商的進度依舊是短線上最具影響力的變數，在美國總統川普宣布將自10日起提高2000億美元中國大陸產品的關稅後，全球股市歷經大幅動盪，台股也自11097點反轉向下，9日最低跌至10733點，下跌超過360點、跌幅逾3%。

分析師指出，陸股今天出現強勁反彈，上証指數漲幅超過2%、深圳指數漲幅更超過3%，若漲勢可以持續，可望挽回多頭信心，只不過台股在跌破月線10947點之後，技術面有轉弱跡象，目前仍在上揚的季線10599點將是台股多空分水嶺的重要觀察點。

法人認為，短線外資受到美中貿易戰變數影響，在期貨、現貨都有撤出觀望動作，代表散戶的融資也有減碼跡象，若美中貿易戰無重大利空傳出，近期指數可望在10800點至10950點附近嘗試築底。（編輯：郭萍英）1080510