外資連兩週賣超鴻海最多 電子股大失血

（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣44.15億元，賣超最多個股為鴻海的4萬4007張，連兩週賣超最多個股都是鴻海，連兩週賣超前5名都是電子股。

證交所統計，上週外資自集中市場賣超最多的前5名上市公司依序為鴻海賣超4萬4007張、群創賣超3萬3340張、台積電賣超1萬8956張、友達賣超1萬7450張、欣興賣超1萬5723張。

證交所資料顯示，鴻海連兩週都是外資賣超第1名個股，面板股群創、友達，晶圓代工龍頭台積電也連兩週都是外資賣超前5名。

上週外資自集中市場買超最多前5名上市公司依序為長榮航買超2萬4510張、中信金買超2萬4087張、永豐金買超2萬3503張、台新金買超2萬2667張、元大金買超1萬8080張。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超為44.15億元，其中買進金額為1118.00億元，賣出金額為1162.15億元。另統計自今年初至6月6日止，外資累計買超為84.91億元，其中買進金額為3兆2484.09億元，賣出金額為3兆2399.18億元。

截至5月7日，外資總持有上市股票市值為12兆3903.41億元，占全體上市股票市值的39.49%，較5月31日的12兆5351.06億元，減少1447.65億元。（編輯：楊凱翔）1080611