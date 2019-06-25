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台股量縮下跌 守住10700點

最新更新：2019/06/25 14:29

（中央社記者吳家豪台北25日電）投資人謹慎靜待G20川習會的美中貿易會談，加上電子股逢季線反壓，今天台股量縮整理，盤中跌破10700點，終場站回10700點大關之上；法人預期，台股均線偏向多方，後續仍有機會走強。

台股加權指數今天開低震盪走低，近午盤隨著蘋概股三王跌勢擴大，指數最低來到10693.04點，終場收在10706.72點，下跌72.73點，跌幅0.67%，成交值新台幣996.3億元。電子股跌0.95%，金融股跌0.05%。

權值電子股台積電今天持續在5日線之下整理，終場跌1.04%，收238.5元；鴻海跌0.91%，收76.4元；外資連3賣的股王大立光跌2.99%，收3730元。

由於美中貿易戰可能帶來轉單效應，台灣的第5代通訊技術（5G）概念股今天表現相對強勢，交換器大廠智邦獲亞系外資調高評等至「買進」，目標價從147元上修到154元，今天股價大漲5.74%，收129元。散熱模組廠超眾漲2.08%，收171.5元。

國泰證期指出，本週新台幣維持升值趨勢，且台股在中短、中、長期均線偏向多方，預期後續指數應該仍有走強的機會；季線若能有效止穩，預期台股短線可以在技術面、資金面以及線型架構偏向多方下，維持多方走勢。（編輯：楊玫寧）1080625

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