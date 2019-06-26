雲端大數據結合醫療 逐步建構智慧醫院

（中央社記者潘智義台北26日電）緯創資通今天宣布，緯創醫學科技運用醫療雲端化及大數據平台，將以「智能血透照護解決方案」，參與台灣國際醫療暨健康照護展。

緯創表示，為落實智能血透照護服務，進一步拓展技術應用，與恩主公醫院攜手推動「智慧醫院」，逐步建構智慧醫療的生態系統，提供以人為本的全面性照護。

緯創指出，智能血透解決方案不僅是一套系統，更串聯物聯網、大數據分析以及人工智慧等先進的軟體技術，提供從臨床、居家至管理的完整服務流程。自助報到系統，結合一站式量測站，病患透過護理站電子白板接收最新資訊。

緯創說，智能血透管理系統以人工智慧分析，顯示血透併發症的風險警示與趨勢圖，提供高品質的血液透析照護。為縮短醫病距離，使智慧化服務不再侷限於醫院，透析居家照護APP將應用延伸至院外，設計以病患為中心的智能照護，打造醫病共享平台。

緯創醫學事業以智能血透為核心，積極在各大醫院落實系統應用，並與恩主公醫院共同推動智慧醫院，設計數位醫療方案3大系統，「ICD10智能推薦」、「手術室排程管理系統」與「智能醫療語音平台」，水平、垂直整合醫院的核心技術，院內及院外應用。

緯創解釋，ICD10智能推薦運用大數據分析，醫生輸入診斷關鍵字，即時提供正確的診斷代碼，建立全院通用的資訊，也可編輯個人常用代碼；手術室排程管理系統隨時掌握手術室的使用率與排程，系統設計長期智能分配建議，最大化手術室使用效益，系統提供整合中央供應室系統方案，彈性結合院內手術器械包盤管理的資料分析，優化手術包盤準備及管理作業。

另外，透過語音命令及語音轉文字等功能，智能醫療語音平台能快速完成資料調閱、護理紀錄及交班等行政流程，降低護理人員作業時間、大幅促進團隊溝通，讓醫院資源運用達到最佳效率。

台灣國際醫療暨健康照護展活動時間為6月27至29日，地點在世貿一館。（編輯：鄭雪文）1080626