創王專利布局有成 下半年業務量估倍增

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）智慧財產授權及服務廠商創王光電專利布局有成，董事長朱克泰表示，目前全球申請184件，獲得70件專利，上半年業務量超過去年整年度水準，下半年將較上半年再倍數成長。

智慧顯示展覽會明天將於台北南港展覽館登場，朱克泰今天搶先為媒體說明創王將展出自主研發的超高像素密度技術成果。

朱克泰說，經過3年努力，創王成功開發出在玻璃基板上製作2300ppi的有機發光二極體（OLED）顯示器技術，密度為目前OLED手機的5倍。

隨著應用無所不在，朱克泰表示，擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）應用領域逐步自娛樂擴及工業、醫療、導航與教育等，未來4年市場規模可望自79億美元擴增至702億美元。

朱克泰說，創王的超高像素密度技術可應用於AR與VR產品市場，同時可應用於物聯網市場，明年將有客戶導入量產，用以生產物聯網的辨識感測器產品。

朱克泰表示，目前創王已完成相關專利布局，全球申請184件，獲得70件專利；業務也有不錯進展，今年上半年業務量已超過去年整年度水準，預期下半年業務量可望較上半年再倍數成長。（編輯：楊玫寧）1080827