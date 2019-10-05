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鴻海9月和第3季營收 創同期新高

最新更新：2019/10/05 18:00

（中央社記者張建中新竹5日電）鴻海自結9月合併營收新台幣5877.9億元，創歷年同期新高，第3季營收也創下歷年同期新高。法人看好鴻海第4季營運可望持續受惠旺季效應。

鴻海自結9月合併營收5877.9億元，較8月3988.15億元成長47.38%，比去年同期5849.29億元微增0.49%。

與8月比較，鴻海指出，9月消費性電子（consumer electronics）產品表現最佳，運算（computing）產品次之，再來是通訊（communication）類產品。

若與去年同期相比，則是通訊類產品表現最佳，運算產品次之，再來是消費性電子產品。

法人指出，鴻海9月營收創下歷年同期新高，主要是受惠蘋果新款iPhone 11全機種於9月20日正式開賣，旺季季節性效應開始浮現，同時受惠5G通訊應用設備拉貨力道持續向上。

鴻海第3季合併營收達1兆3846億元，較第2季1兆1597億元成長19.3%，也創下單季業績歷年同期新高。鴻海前9月合併營收3兆6014億元，較去年同期3兆4858億元成長3.32%。

展望第4季，法人指出，鴻海第4季業績可望持續受惠旺季季節性拉貨需求，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現。

天風國際證券分析師郭明錤上調今年iPhone 11系列出貨量到7000萬支到7500萬支，並預期今年第4季iPhone產業鏈可望穩健成長。（編輯：趙蔚蘭）1081005

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