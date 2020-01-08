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東陽去年第4季營收 7季以來高點

最新更新：2020/01/08 09:34

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件大廠東陽去年第4季自結合併營收新台幣58.42億元，是7季以來高點。法人估東陽去年獲利可望成長低個位數百分點。

東陽自結去年12月合併營收19.24億元，較11月21.1億元減少8.85%，比前年同期17.52億元成長9.8%。

從售後維修市場（AM）來看，東陽AM事業去年12月自結營收13.48億元，較前年同期成長11%，創歷年同期新高。在原廠委託製造（OEM）部分，東陽OEM事業去年12月自結營收5.76億元，較前年同期成長6%。

去年第4季東陽自結合併營收58.42億元，較第3季51.78億元成長12.8%。法人指出，東陽去年第4季合併營收是2018年第2季以來單季高點，預估獲利可較第3季增加，來到6個季度次高。

累計去年全年東陽自結合併營收216.12億元，較前年230.06億元下滑6.06%。其中全年AM事業自結累計營收158.77億元，較前年成長8%。去年全年OEM自結累計營收57.35億元。

觀察去年毛利率和獲利，法人預估東陽去年毛利率可望提升到25%區間，受惠AM占比提升，較前年22.87%成長，去年稅後獲利有機會超過新台幣19.5億元，較前年成長低個位數百分點，去年每股純益有機會超過3.3元。（編輯：鄭雪文）1090108

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