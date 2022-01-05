法人：台股創高拉回 後市看權值股及類股輪動

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）台股今天創高後拉回，未能守住18500點，法人表示，台股漲多股有籌碼鬆動現象，短線盤勢難脫高檔震盪格局，唯企業基本面強勁，預料外資回流買盤延續，將由落後漲勢權值及類股輪動表現。

台股早盤在台積電開高大漲帶動下，指數一度衝上18619點歷史新高價位，隨後台積電出現短線獲利了結賣壓，大盤拉回至平盤以下，今日大盤收在18499.96點，小跌26.39點，跌幅0.14%。

法人表示，今天盤面以其他電子、百貨及鋼鐵股等表現較佳；台積電盤中轉弱勢後，資金快速輪動，半導體股包括聯電出現反彈走勢，封測的日月光、京元電、記憶體的旺宏等，都出現由黑翻紅的接棒行情；此外，近期主攻電動車發展的代工大廠鴻海，在平盤開出後強力上攻。

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分析師指出，景氣對策燈號連十紅，2021年11月份的外銷訂單連續21個月創下新高，預告台灣今年第1季企業營運仍持續看旺，整體經濟基本面展望樂觀；台灣的製造業供應鏈都在全球扮演重要角色，再加上台商鮭魚返鄉投資大增，內需市場可望復甦，都有利台股持續創高。短期受到疫情、通膨、升息等變數影響，指數來到波段高檔難免有獲利調節的賣壓。

第一金投信表示，進入高通膨、低利率的時代，投資人除了關注台股電子業的成長價值，現金股利也是應該掌握的重點。台股上市櫃公司去年總獲利預估超過4兆元，而按照近5年平均股息配發率65%推算，今年發放總股息可望超過2.5兆元，吸引存股族目光。（編輯：黃國倫）1110105