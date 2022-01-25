台泥去年第4季獲利年減近24% 股價寫波段新低

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（中央社記者蔡芃敏台北25日電）受中國能耗雙控政策影響，台泥去年第4季稅後淨利約為新台幣51億元，年減達23.9%。由於封關前台股走弱，台泥股價同步走低至46.6元，創去年12月初以來波段新低。

受到中國能耗雙控及煤價成本上漲影響，台泥去年第4季稅後淨利約51億元，較2020年同期減少約23.9%；累計去年稅後淨利約199.37億元，年減約2成。

回顧2021年中國水泥市場，中國爲落實環保減碳，嚴格執行「能耗雙控」政策。去年上半年雖受惠疫後復甦，中國工業生產動能強勁，但也讓能耗強度不降反升。由於去年下半年額度吃緊，加上煤價飆漲，中國官方祭出嚴格限產、限電措施，致使水泥產業大受影響。

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對於今年表現，中國水泥協會指出，由於農曆年將至，中國各地民間及基礎工程進入停工狀態，需求轉淡，水泥發貨率跌落至5成以下。水泥下跌地區包含華東、中南和西南，大約每噸調降人民幣30元至60元。

不過，市場仍看好農曆年後市場需求，中國水泥協會預期，中國各地積極推動基礎建設，預計2、3月後將加快投資步調，且下半年持續成長，將帶動水泥需求。（編輯：張良知）1110125