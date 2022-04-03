原能會同意台電檢討報告 核二2號機可再提發電申請

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）核二廠2號機1日因反應爐冷卻水水質未能符合規範，被要求停機處理；原能會今天表示，已經收到並同意台電公司提出的檢討報告，核二廠2號機後續將進行相關測試及檢查，再依程序提出併聯發電申請。

核二廠2號機3月30日獲原能會同意大修後起動運轉，但在併聯前測試過程中，電廠因反應爐冷卻水質未符合要求，已停機處理。

原能會4月2日晚上收到台電公司提出的核二廠2號機EOC-27大修機組初次臨界後再停機的檢討報告，經審查報告內容及現場查核後，確認電廠已完成相關設備檢修改善，並依程序完成換水及淨化水質處理，且對爐水、飼水、冷凝器熱井等水體進行取樣，確認各水體水質導電率、硫酸根及硝酸根等參數皆已恢復正常，因此於3日晚間8時35分同意該報告。

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原能會表示，核二廠2號機獲原能會審查同意後，將依程序逐步抽棒達臨界，並進行臨界及併聯前的相關測試及檢查，再依程序提出併聯發電申請，不過確切時程將視現場測試及檢查情形而定。

機組起動階段，原能會將要求電廠加強監測爐水水質隨溫度、壓力等參數變化的趨勢，以進一步確認改善成效，原能會也將持續查證確認電廠相關作業依規定執行。（編輯：蘇志宗）1110403