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外資賣超104億元 提款華航買超東鹼

2022/4/18 17:16
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（中央社記者江明晏台北18日電）台股今天下跌逾百點，收在16898.87點，失守萬七與16900兩道關卡。外資及陸資賣超新台幣104.23億元，賣超華航逾1.9萬張，位居第一；因戰事推升糧食供需緊張，外資青睞肥料股東鹼，買超逾1萬張。

台股今天開低震盪，加權股價指數終場下跌105.31點，收在16898.87點，跌幅0.62%，加計盤後，成交值2293.61億元。

三大法人自營商賣超43.9億元，投信買超25.34億元，外資及陸資賣超104.23億元，合計賣超122.79億元。

根據證交所資料，外資賣超前10名個股，第1名為華航，賣超逾1.9萬張，接下來依序為仁寶、元大滬深300正2、中鋼、友達、開發金、國泰永續高股息、元大台灣50、台新金、新光金；航空股、鋼鐵股、金融股、電子股等均遭外資提款。

外資買超排行，第1名為東鹼，買超逾1萬張，推測主因為戰事推升糧食供需緊張，肥料股獲外資青睞，其餘依序為兆豐金、華新、亞太電、強茂、第一金、聯合再生、智原、玉山金、上曜。

防禦類型的電信股獲青睞，外資除了買超將合併遠傳電信的亞太電信4700張，今天也買超中華電逾2000張，推升中華電收盤股價來到130元，平歷史新高價。（編輯：楊蘭軒）1110418

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