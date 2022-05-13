和潤跨足綠能成立和潤電能 首年挑戰100MW

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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣汽車分期業者和潤企業今天表示，與和泰汽車、和裕投資合資新台幣10億元，成立和潤電能公司，搶攻綠能發電市場，第一年挑戰建置容量目標100MW。

和潤企業透過新聞稿指出，在政府力推2050淨零碳排政策助攻下，除成立和潤電能公司之外，在電網穩定度有待改善情形下，積極評估參與日前輔助服務市場，即調頻備轉服務（AFC），以及投資儲能等相關設備。

和潤企業表示，近年跨足綠能產業，和潤電能經營業務多元包括太陽能光電等再生能源、充電樁及儲能設備開發、建置、維運及融資等服務項目。

和潤電能董事長劉源森指出，成立和潤電能代表公司從綠色融資業務擴大至「綠色實業投資」，進一步打造綠能價值鏈，為和潤企業開創另一個獲利引擎。

他說，策略執行以「綠能事業、充電樁事業」為兩大業務方向，在綠能部分，台灣推動能源轉型政策，2025年訂定再生能源發電占總發電量20%，與現在占比約7%相較，再生能源市場具有很大成長空間，將透過自建、投資各類型光電及再生能源案場，第一年就挑戰建置容量目標100MW。

在充電樁部分，和潤認為，2030年電動車市售比將來到30%，約12萬台電動車，充電樁需求大增，和潤將運用和泰汽車在台車業龍頭的利基點，協助TOYOTA、LEXUS經銷商與車主裝設充電樁，並與和雲行動服務的停車場資源合作，加速充電樁覆蓋率，滿足車主充電需求。（編輯：蘇志宗）1110513