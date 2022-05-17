中華電5G創新賽徵件 聚焦ESG、智慧6大主題

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（中央社記者江明晏台北17日電）中華電信宣布，連兩年舉辦「5G創新應用大賽」，即日起至9月2日開放線上徵件，祭出新台幣150萬元的獎金，賽事領域聚焦智慧交通、智慧醫療、ESG應用等6大主題，盼激發5G創意。

中華電信今天發布新聞稿宣布，連續兩年祭出新台幣150萬元的獎金，舉辦年度品牌賽事「5G創新應用大賽」，本賽事即日起至111年9月2日開放線上徵件，初賽採書面審查，團隊僅須繳交作品提案構想書即可參賽。

中華電信表示，期待學生團體、產業界人士及新創團隊都能透過本賽事激發出更多5G創新想法，提升台灣在5G世代的數位競爭力，讓5G的應用更加豐富。

中華電指出，本次賽事領域包含智慧巡檢、智慧交通、智慧製造、智慧醫療、智慧影音串流應用、永續發展ESG相關應用6大主題，其中，因中華電信一直致力落實企業社會責任與環境永續發展，所以今年特別在賽事領域中新增永續發展ESG項目。同時，為鼓勵團隊跨領域結合應用，如果作品中使用到智慧影音串流應用的主題，即可額外獲得智慧特別獎資格。

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另外於賽事中，中華電將提供參賽團隊免費使用中華電自主開發企業擴增實境（AR）平台，讓參賽者利用此平台創造出更視覺化及沉浸的虛實互動情境的體驗，進而開發出更多AR創意應用，並結合5G通訊技術與智慧終端裝置，在各商業領域開創出新的服務。

針對獎金的部分，中華電說，入選決賽25組團隊皆可以獲得決賽獎助金1萬元外，還有機會獲得與中華電信洽談合作或商轉等權利。全賽事總獎金金額達150萬元，倘若作品同時符合「智慧特別獎」資格，除可獲得主獎項獎金外，團隊還有機會爭取智慧特別獎，最高可獲得二個獎項共計40萬元獎金。（編輯：楊凱翔）1110517