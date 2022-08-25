九崴電力攜手中興社衝刺碳封存 創民營電廠先例

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（中央社記者賴言曦台北25日電）森崴能源旗下九崴電力公司今天與財團法人中興工程顧問社研究團隊簽訂「碳封存技術合作協議」，將規劃「九崴南科天然氣電廠」具體減碳發展策略，為民營電廠中，第1家投入碳封存研究的業者。

九崴電力今天與中興工程顧問社舉辦簽約儀式，由九崴電力總經理徐崧富及中興工程顧問社執行長高銘堂共同簽訂，未來雙方將優先投入南科燃氣電廠附近二氧化碳封存的先期地質潛能評估、試驗場址概念性規劃及風險分析等技術合作，進而朝中長期二氧化碳捕捉與地質封存發展策略研析。

二氧化碳捕獲與封存（Carbon Capture and Storage， CCS）簡稱碳封存，主要是在化石燃料轉化為能源的過程中，捕捉排放的二氧化碳並注入地底合適的鹽水層中壓縮封存，使二氧化碳與大氣隔絕，有效減少大氣中的二氧化碳排放量。

森崴能源總經理暨九崴電力董事長胡惠森透過新聞稿指出，2050年淨零碳排已列為國家減碳目標，而燃氣電廠導入碳封存，已成為國家政策並符合當前國際共識。

森崴能源表示，這次除了與中興社合作，也邀請中央大學碳封存及地熱研究中心教授林殿順及成功大學石油策略研究中心研究員楊耿明等團隊共同參與。

森崴能源指出，九崴電力南科電廠採用最先進高效率的天然氣複循環發電機組，其排碳係數約每度0.355公斤二氧化碳當量（CO2e），較現有燃煤發電機組減少近5成，但為追求2050淨零碳排目標，森崴能源、九崴電力結合產學力量率先投入碳封存技術研究，為永續發展擘劃藍圖。（編輯：楊蘭軒）1110825