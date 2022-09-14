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外資調節金融股、台積電 投信終止連57買

2022/9/14 18:12
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（中央社記者賴言曦台北14日電）台股今天收盤重挫236.10點，三大法人同步賣超，合計達新台幣180.33億元。外資及陸資賣超135.29億元，調節最多張中信金，並買超最多台企銀。

美國公布8月消費者物價指數（CPI）年增率為8.3%，高於市場預期，美股狂瀉，台股今天賣壓出籠，終場重挫236.10點，收在14658.31點，跌幅1.59%，成交值新台幣1861.35億元。

三大法人同步賣超，自營商賣超41.28億元，投信賣超3.76億元，外資及陸資賣超135.29億元。

外資今天賣超前10名中，以調節約2萬張中信金居冠，其次為約1.6萬張國泰永續高股息，接著是約1.3萬張日月光投控。

其餘外資調節個股依序為約1萬張國泰金、約1萬張台積電，9495張國泰智能電動車、9150張華航、8514張台新金、8385張鴻海及7758張玉山金。

外資今天買超前10名，則以買超3541張台企銀最多、3526張聯合再生居次、3507張裕民為第3。

其餘外資買超個股依序為3075張正新、3004張力積電、2757張景碩、2713張三陽工業、2559張耀華、2528張富邦NASDAQ反1、2319張金寶。

投信今天終止連57買，轉而賣超，其中賣超最多張華通，約調節1.1萬張；買超最多張聯電，敲進1820張。（編輯：趙蔚蘭）1110914

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