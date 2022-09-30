配合升息政策 央行調升金融機構準備金乙戶利率

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）中央銀行22日宣布升息半碼（0.125個百分點），各銀行也配合調整存款牌告利率，為了反映銀行存款利率調升、資金成本墊高，央行自9月30日起，調升金融機構存放央行準備金乙戶存款的利率。

金融機構準備金乙戶並非針對一般消費者，而是央行依法要求金融機構，對其負債提存一定比率的準備金，以因應支付需求的制度。

金融機構存在央行的準備金可分為甲戶及乙戶兩個帳戶收存，央行官員解釋，銀行可動用甲戶資金做為日常週轉清算所需，沒有給息，乙戶則不能自由動用，因此酌予給息。

央行於9月22日理監事會決議，各項政策利率自9月23日起，分別調升0.125個百分點，銀行已配合調整存款牌告利率。

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為了反映銀行存款利率的調升，央行今天宣布，9月30日起，金融機構存放央行準備金乙戶存款（應提準備額55%）的利率，源自活期性存款部分，自0.271%調整為年息0.396%，調升0.125個百分點；源自定期性存款部分，自0.955%調整為年息1.083%，調升0.128個百分點。

至於源自外資的新台幣活期存款，仍依央行99年12月30日台央業字第0990062027號函規定，不給付利息。（編輯：翟思嘉）1110930