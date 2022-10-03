鴻呈10/6以每股101元登錄興櫃戰略新版

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）連接線廠鴻呈實業近年聚焦工控、伺服器、雲端及車載等利基市場，鴻呈董事長簡忠正表示，在產業趨勢帶動下，明年可望優於今年。6日將以每股101元登錄興櫃戰略新版。

鴻呈今天舉行登櫃前媒體交流會，簡忠正表示，下半年整體動能稍見下滑，但預期今年下半年營收及毛利率不會比上半年差，機能材相關營收將在明年重啟動能，如果沒有包括地緣政治等相關黑天鵝干擾，明年整體營運將優於今年。

鴻呈創立於1994年，董事長簡忠當年26歲，成立第一年就賺錢，不過一路跌跌撞撞，自認前10年都處於撞牆期；第二個10年引進新團隊，積極進行改造，2008年後從3C產品轉向工控領域。

鴻呈2014年面臨紅色供應鏈衝擊，啟動第二次轉型；2016年建置智能製造工廠，鎖定工控物聯網、雲端伺服器、醫療、車載與車聯網、再生能源和5G通訊等六大領域布局，2022年上半年PC相關產品營收占比已降至6%。

鴻呈總經理林星宏表示，鴻呈核心價值包括關鍵材料及技術、工業化4.0的智能管、多元化產品、彈性布局的製造基地。目前產品應用範圍已擴展到工業應用（Industrial）、伺服器與資料存儲系統（Server & Storage）、醫療設備（Medical）、車載與車聯網系統（Automotive）、再生能源系統（Renewable Energy）和通訊（Telecom）等iSMART六大領域連接線組與解決方案。

此外，為達多角化經營目的並掌握產業與上游原料最新趨勢，鴻呈也取得日本三井化工材料代理權，跨足工程用機能材領域，銷售原料主要可分為光學材料與電子產品應用材料兩類。

鴻呈表示，光學材料（APEL）擁有高折射率及低複折射率之特性，可提供應用於AR、VR穿戴裝置、手機鏡頭等光學鏡片專用規格；電子產品應用材料（ARLEN）上，因具有優良耐熱性與低吸濕性，更被廣泛用於電子電機零組件、車用及各產業連接器。

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林星宏表示，今年線材與機能材營收占比約52比48，今年機能材將隨著手機等3C產品需求下滑，今年衰退幅度約30%，預期下游客戶今年年底前庫存去化進入尾聲，明年第2季VR、AR產品接續挹注下，將重啟動能。

鴻呈2019年至2021年度每股盈餘分別2.11元、3.31元、3.47元，毛利率分別為20.11%、22.43%、23.14%，皆呈現逐年成長趨勢；2022上半年營收11.23億元，每股盈餘4.54元，毛利率32%，法人預期在雲端伺服器連接線營收大幅挹注下，預估今年獲利有機會挑戰一個股本。（編輯：張良知）1111003