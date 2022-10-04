外資：國巨第4季遇淡季 庫存消化明年第3季拚逐季增

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）市場關注被動元件景氣，外資預期第4季有淡季因素，出貨將遞延至明年第1季，大廠國巨第4季稼動率恐下滑，不過預期明年春節後庫存水位明顯去化，到第3季業績看逐季成長。

被動元件市況備受關注，美系外資法人3日報告分析，終端市場消費持續疲軟，加上中國十一長假、歐美年底假期等因素，預估被動元件第4季需求將是今年最弱的一季，仍符合往年淡季表現，部分被動元件出貨將遞延至明年第1季。

觀察國巨營運表現，外資法人預估國巨明年首季業績有機會較今年第4季佳，到明年第3季業績預期逐季成長。

觀察國巨第4季產品稼動率表現，外資預估，國巨第4季標準品和特殊品被動元件產能利用率將較第3季下滑，主要是中國十一長假和歐美年底耶誕假期影響產區稼動率、以及客戶訂單提前生產的進程，不過特殊高階品被動元件需求並未出現明顯變化。

法人指出，國巨第3季在特殊高階品被動元件的平均產能利用率約90%高檔水準，標準品稼動率約50%至60%；在訂單出貨比（B/B ratio），法人指出第3季國巨高階品訂單出貨比超過1，預期第4季可能低於1。

至於國巨產品價格走勢，外資指出，目前產品價格觸底，並未有再降價的規劃，晶片電阻和積層陶瓷電容（MLCC）標準品的毛利率仍維持高檔水準。外資預估到明年農曆春節後，若終端市場、客戶及通路商庫存可受惠需求回溫，國巨標準品被動元件庫存天數將會明顯下降。

在擴充高階被動元件產能規劃，外資預期，預估下半年在墨西哥擴產幅度約5%至10%，明年底在台灣高雄擴產幅度約10%；此外國巨到今年底鉭質電容擴產幅度約10%。

國巨先前表示，全球COVID-19疫情、通膨及國際局勢不確定性因素仍高，中國在解封後終端需求及貨品物料進出的回復狀況，仍需持續觀察，公司審慎應對業績及營運展望。（編輯：潘羿菁）1111004