經濟部3階段保障儲能系統安全 助攻淨零排放目標

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（中央社記者曾智怡台北28日電）為達成淨零排放目標，設置再生能源與儲能系統是關鍵，經濟部標準檢驗局推動戶外電池儲能系統自願性產品驗證（VPC），以設計審查、案場審查、定期試驗等3階段驗證，保障儲能系統安全。

經濟部標準檢驗局今天發布新聞稿表示，為推動戶外電池儲能系統驗證，標準局除參考國際標準及國際間驗證做法提出驗證方案，並透過5場次說明會協助企業瞭解驗證制度的執行、釐清相關驗證規範要求，及藉由第三方的法人驗證團隊提供驗證服務，以強化儲能系統安全。

3階段驗證內容分為建置前的「設計審查」、竣工後的「案場審查」及每2年的「定期試驗」，除儲能設備安全標準檢測外，也要求儲能系統先取得電機技師及消防設備師的簽證，才能通過標準局審查。

標準局說明，「設計審查」階段，在儲能案場建置前，由第三方驗證機構確認案場設計及規劃使用的零組件是否符合驗證規範要求，經標準局審查符合後，業者即得依其設計進行案場建置，以保障儲能案場設備安全性。

「案場審查」階段，在儲能案場建置完成後，由第三方驗證機構進行案場安全性評估及現場安全試驗確認是否符合驗證規範要求，複經標準局審查符合後核發驗證證書，以確保儲能案場運轉安全。

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「定期試驗」階段，因應儲能系統使用生命週期長，為持續保障儲能案場運轉安全，每2年透過第三方驗證機構進行安全性評估及現場安全試驗，確認儲能案場是否仍符合驗證規範要求，以降低經年使用的儲能案場發生事故機率。

標準局表示，在國外儲能系統發生多起事故案例情形下，如何在促進儲能系統發展同時，保障儲能系統及相關設備之安全性，實屬重要課題，將持續關注國際儲能發展趨勢、並滾動檢討修訂定相關規範，提升儲能系統安全同時，協助在地企業接軌國際。（編輯：蘇志宗）1111128