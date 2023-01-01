疫情解封首次跨年 電信業：熱區尖峰數據量增5倍

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（中央社記者江明晏台北1日電）疫情解封後第一個跨年夜落幕，行動上網數據量大幅攀升，電信業者統計，全台跨年熱點區域尖峰數據量約超過平時5倍；跨年也推升OTT進站流量較平日倍數增加。

疫情解封後第一個跨年夜，不僅跨年人潮增加，跨年行動通訊傳輸量也大幅攀升。中華電信表示，行動上網數據量再創新高，全台跨年20場活動區域，如台北101、台中水湳公園、高雄夢時代等行動上網尖峰整體數據量超過平時使用量的5倍；尖峰時段出現在跨年凌晨前後10分鐘，流量達最高峰。其中，最受矚目的台北101跨年煙火行動上網尖峰數據量超過平常使用量的2倍。

根據遠傳電信業統計，跨年夜全台數據使用量較平常成長1.2倍，上傳數據量達1.5倍，語音話務量則為平常的2倍；LINE的下載和上傳數據量則分別是平常的2.5倍、4倍； LINE的語音話務量則為平常的1.5倍。

台灣大哥大表示，跨年夜全台熱門景點的行動上網傳輸量整體超過平時3倍，較去年成長2倍。全台跨年重點活動，統計最熱門跨年區域前3名分別為台北最HIGH新年城2023跨年晚會、台中水湳經貿園區中央公園跨年晚會、高雄夢時代跨年活動，尖峰時段較平日攀升約5倍。另外，超過8成台灣大用戶在跨年夜使用社群軟體LINE和Facebook，流量較平日分別成長3倍和2倍。

亞太電信內部觀察發現，疫情解封加上直播互動需求增加，今年全台跨年熱區於跨年夜的整體網路流量為平日的3倍，使用尖峰時段出現在跨年凌晨前後15分鐘，超過平日使用量8倍，其中最受注目的台北信義區跨年晚會，現場數據使用量較平日逾13倍。

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電信業者部署備戰，有效承載跨年尖峰時段訊務量，中華電信以AI智慧化及C-RAN高效能設備集中化等新技術，提供倍數級以上的行動網路處理能力；遠傳全台擴充超過800站以上各式基站設備、跨年夜當天出動超過30台行動通訊車，台灣大哥大擴充行動車、行動基地台和小基站等近千台行動基站，電信業者動員近3000名員工及工程人員全程待命，強化全台跨年熱區網路部署。

此外，跨年連假受到低溫不想外出人擠人的影響，有不少人選擇在家，用看片追劇的方式迎接2023年，遠傳friDay影音跨年夜與前一年同期相比，收視人數成長近4成；台灣大旗下影音平台MyVideo統計，跨年周末進站流量較平日倍數增加，其中「動作冒險」類型電影仍是觀眾最愛。（編輯：黃國倫）1120101