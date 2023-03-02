聯電新28奈米平台上半年量產 強攻顯示器驅動IC

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（中央社記者張建中新竹2日電）聯電今天宣布新推出28奈米嵌入式高壓製程的加強版平台28eHV+，主攻下一代智慧手機、虛擬實境、擴增實境設備及物聯網使用的顯示器驅動IC市場。

聯電技術研發副總經理徐世杰今天透過新聞稿表示，新推出的28eHV+平台目前已有幾家客戶在洽談中，並計劃於2023年上半年投入量產。

徐世杰說，聯電提供差異化的解決方案，配合客戶的產品藍圖，與客戶一起掌握市場快速成長的機會。繼28eHV+平台後，未來顯示器驅動IC解決方案將會擴展到22奈米及以下製程。

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聯電表示，相較現有28奈米eHV製程，新推出的28eHV+方案可在不影響圖像畫質或資料速率的前提下，降低耗能15%。除滿足節省電池用電的需求外，28eHV+還具電壓控制優化功能，提供設計工程師更大的靈活性。

聯電指出，28奈米的eHV相關技術主要應用於小面板驅動IC，廣泛用於高階智慧手機、虛擬實境、擴增實境設備的主動式有機發光二極體（AMOLED）面板。聯電28奈米小面板驅動IC累積出貨量超過4億顆，市占率逾85%。（編輯：趙蔚蘭）1120302