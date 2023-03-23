國泰世華銀：美升息進入9局下半 估央行利率不變

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（中央社記者蘇思云台北23日電）美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，國泰世華銀今天指出，Fed會後聲明顯示，升息步伐進入9局下半；至於台灣央行今天的政策利率決議，核心通膨將是觀察重點，預估政策利率維持不變的機率較大。

國泰世華銀行今天發布媒體快訊，Fed在美國時間22日宣布升息1碼（0.25個百分點），將聯邦基金利率目標區間升至4.75%到5%區間，維持現行縮減資產負債表（縮表）計畫。利率點陣圖顯示，今年還有1碼的升息空間，且要到2024年才有降息空間。政策聲明中刪除「將持續升息」的字眼，顯示Fed已開始考慮暫停升息的可能。

國泰世華銀指出，美國通膨持續滑落，升息步伐可望來到9局下半。匯市部分，美歐利差高位已過，Fed在3月聯邦公開市場委員會（FOMC）偏鴿的發言後，基本面支持美元趨勢偏貶。

Fed今年是否持續升息，國泰世華銀分析，Fed在5月的會議，將可看到3月消費者物價指數（CPI）及個人消費支出（PCE），同時參考第1季國內生產毛額（GDP），預期5月仍有升息1碼的機會，但若金融情勢較目前惡化，也可能暫停升息。

台灣中央銀行今天下午將舉行理監事會議，外界關注央行是否還會跟進美國升息腳步。

國泰世華銀表示，央行今天會議重點有3項，一是政策利率可能不變，主要考量景氣燈號藍燈、出口處於連續衰退下，央行對升息的態度可能轉為保守。

其次是央行對CPI預測值可能上調，主要考量電價上調將給予物價壓力，後續考量電價上調的傳導影響，核心通膨將是主要觀察重點；第三則是房市的選擇性信用管制措施不變。

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展望後續經濟走勢，國泰世華銀指出，美國通膨以CPI年增率來看，已從2022年7月的高點9.1%回落，預期至少今年上半年仍可看到美國通膨持續回落，但預期年底仍高於2%的通膨目標。

經濟面而言，國泰世華銀指出，2023年美國經濟成長速度進一步滑落的空間仍大，要同時看到極高的物價及深度衰退的停滯性通膨可能性不高，但是經濟放緩及偏高物價的情勢仍難以避免。（編輯：林淑媛）1120323