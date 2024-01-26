工研院低溫保色乾燥技術 助山蘇老葉變身食品原料粉

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（中央社記者張建中新竹26日電）工研院以科技協助提升農業價值，透過低溫保色乾燥技術，將山蘇粉末化，讓原本要被丟棄堆肥的老葉部分，變身為食品原料粉，目前已獲採用製成山蘇刀削麵等食品。

工研院表示，山蘇主要分布於台灣中低海拔山區，用途廣泛，可供食用、藥用及觀賞用，一般採收僅會將15%的嫩葉作為食用銷售，其餘85%老葉則廢棄堆肥。

工研院指出，山蘇老葉仍蘊含豐富營養價值，工研院一方面協助建置小型化複合熱能數位乾燥設備，複合熱能節電達30%以上，大幅縮短乾燥製程時間，同時導入低溫保色乾燥技術，將山蘇粉末化，讓原本要被丟棄堆肥的部分，變身為1斤上千元的食品原料粉。

工研院表示，目前已有多家麵食製作廠商使用原料粉，並製成山蘇刀削麵等食品販售，成功協助提升農作物附加價值。

工研院另外與苗栗草莓農場合作，以數位炭化技術炭化出生物炭，並搭配以生物性材料調配開發出無毒有機資材，抑制病菌及小型害蟲，減少化學性農藥施用。

針對賣相不佳的格外品，工研院採用多重壓差技術萃取完整保留草莓香氣，開發出草莓糖蜜產品，進而延伸用於草莓冰淇淋。

工研院並連續13年舉辦公益桶柑義賣活動，以在地當季的桶柑作為義賣禮盒，迄今累積義賣近21.8萬斤桶柑，捐贈社福團體累積超過200家次。（編輯：楊蘭軒）1130126