油價維持亞鄰最低 18日起汽油降0.1元

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）台灣中油公司今天宣布，18日凌晨零時起汽油每公升原應調漲新台幣0.8元，為維持亞鄰最低價，中油吸收漲幅，本週汽油調降0.1元，柴油則調漲0.4元。

中油自18日凌晨零時起參考零售價分別為，92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升25.1元。

中油表示，國際原油受沙烏地阿拉伯承諾擴大減產、委內瑞拉產量持續處於低檔等因素影響，導致價格走揚。國內油價依照公式計算漲幅為1.89%，汽、柴油每公升應分別調漲0.8元及0.4元。

不過，為維持亞鄰最低價，中油汽油稅前價格必須為亞鄰各國包含韓國、日本、新加坡及香港當週稅前最低價，做為油價調整的上限，中油自行吸收漲幅，因此本週汽油價格每公升需調降0.1元。農曆春節後，柴油已經連2週調漲，而汽油則是因「亞鄰最低價」限制，已2週應調而未調，中油將於降價時回補吸收金額。

根據中油官網資訊，韓國92汽油每公升稅前價格為14.75元，日本價格為19.14元，台灣價格則為14.75元，台灣價格與亞鄰最低差0元。

中油累算至15日的7D3B週均價為每桶63.54美元，較前週62.19美元上漲1.35美元，新台幣兌美元匯率30.831元，較上週30.772貶值0.059元。（編輯：黃國倫）1080217