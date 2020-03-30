公民回報掌握即時災情 鎖定19個社群平台

（中央社記者蘇思云台北30日電）立委關心災防中心利用社群平台公開資訊，以關鍵字掌握各地即時災情的「公民回報」作業情形。災防中心表示，共在19個主要社群網路平台、213個頻道來源，撈取公開災情訊息。

科技部行政法人國家災害防救科技中心主任陳宏宇強調，中央災害應變中心開設期間，災防中心才會使用撈取功能，關閉後相關資料也會處理、銷毀，且是從公共平台撈取資料，而非個人私訊中的內容。

立法院教育及文化委員會今天請行政法人國家災害防救科技中心（災防科技中心）、教育部代表報告「台灣災防科技研發成果與校園災防教育之推動」，並備質詢。

民進黨立委伍麗華與民眾黨立委高虹安都對於災防中心「公民回報災害訊息縱整研判技術」質詢，盼災防科技中心說明關鍵字篩選機制，確保撈取資料時不會侵犯個人隱私外，也能透過撈取更多數據平台的資料，達到災害即時回報的目的。

科技部行政法人國家災害防救科技中心主任陳宏宇表示，這項「公民回報災害訊息縱整研判技術」簡稱為「公民回報」，主要運用特定災防關鍵字，撈取網路社群平台的公開災情訊息。

社群平台涵括19個主要社群網路平台，像是：批踢踢、狄卡（Dcard）、臉書（Facebook）、YouTube、Instagram、Twitter、卡提諾論壇、噗浪等，共計213個頻道來源。

陳宏宇表示，災防中心邀集專家學者討論出大約30多個災防關鍵字，像是淹水、災害、土石流等，至於關鍵字流程是否公開，等跟委員們討論確認後，應該可以馬上處理。

另外，撈取資料除了文字內容之外，可能也會記錄發文者發文地點，會不會有個資疑慮。陳宏宇指出，災防科技中心在資料撈取上都有徵求平台同意，平台也會詢問使用者要不要加入公共平台，強調災防中心是從公共平台撈取資料，而非個人私訊中的內容。

高虹安則關注，災防中心如何決定撈取資料的社群平台，希望可以增加平台數量，發揮大數據功效，提高覆蓋率。

災防中心災防資訊組組長張子瑩表示，213個頻道包含臉書的爆料公社、批踢踢有颱風洪水研究中心與熱門的八卦版，挑選標準依照是否跟天然災害相關，若跟災害無關的平台，就不會成為撈取對象。（編輯：林孟汝）1090330