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鋒面接近 中部以北及東半部轉短暫陣雨或雷雨

2022/3/17 07:56
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（中央社台北17日電）中央氣象局表示，今天清晨東北部有局部短暫陣雨，其他地區是多雲的天氣，各地氣溫約20至22度；白天起鋒面接近，各地雲量也逐漸增多，天氣將會變得不穩定，降雨機率增加。

下午起，中部以北將陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨，且雨勢越晚越明顯，特別是北部地區對流發展可能較旺盛，今晚至明天上午北部地區有局部較大雨勢發生的機率，南部地區降雨則較局部零星；由於今天天氣將有明顯轉變，建議外出應攜帶雨具以備不時之需。

溫度方面，白天台灣是位於鋒面前的偏南風環境，各地較暖和，溫度甚至會比昨天還略高，預測西半部高溫為29至33度，東半部則為27、28度左右，晚上溫度約為20至24度。

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此外，今晨西半部地區及金、馬易有局部霧或低雲影響能見度，其中金、馬有機會出現持續性的霧或低雲，交通往返請多留意路況及航班資訊；今日上午基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天清晨至上午期間西半部地區擴散條件較差，污染物易累積，下午起鋒面接近，晚起鋒面通過且東北季風增強，空氣品質可望降至普通等級。（編輯：陳仁華）1110317

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