高鐵選舉疏運 11月25至28日加開47班次列車

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）地方公職人員「九合一選舉」將於11月26日投票。台灣高鐵公司今天宣布，規劃11月25至28日為選舉疏運期，加開47班次列車，10月28日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿，選舉疏運期加開的列車共47班次，包括南下24班、北上23班，疏運期間總計提供660班次列車的旅運服務。

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台灣高鐵指出，各車次列車將自10月28日凌晨0時起開放購票，旅客可多利用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購選舉疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，節省時間。

選舉疏運期間，台灣高鐵比照過去疏運仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案暫不適用。（編輯：張雅淨）1111026