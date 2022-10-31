李遠哲指2050淨零做不到 張子敬：是壓力也是推力

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（中央社記者張雄風台北31日電）中央研究院前院長李遠哲指2050淨零排放根本做不到。環保署長張子敬今天表示，李遠哲想達成目標的急切性「是一個壓力，也是一個推力」，能讓外界關注此議題「不是壞事」。

行政院環境保護署長張子敬接受震傳媒「新聞不芹菜」網路直播節目專訪。主持人黃光芹提問李遠哲指2050淨零排放根本做不到一事，張子敬表示，李遠哲有其理想，但在行政部門裡，還是要兼顧各個面向的永續發展。

張子敬補充，政府部門要考慮的是，淨零過程的衝擊讓人們可以負荷；李遠哲想達成目標的急切性「是一個壓力也是一個推力」，讓政府去想是不是可以做得更好、更多，同時也讓外界可以更加關注此議題，所以他覺得不是壞事。

黃光芹追問，2025有非核家園目標，但要讓天然氣拚到發電佔比達5成，再生能源2成，與淨零碳排目標是否衝突。

張子敬指出，2025也已確定不再興建新的燃煤電廠，改由燃氣替代，核能消失就要靠再生能源，同時希望2040年讓CCUS（碳捕捉、利用與封存技術）可以被有效利用。

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張子敬說，未來的新技術包括氫能、地熱、海洋能、儲能等，還有CCUS的運用，接下來都要好好建立；雖然再生能源發電量進度與原目標有落差，但相關部門有在檢討，不是說2025達不到，2050目標就一定達不到。

張子敬強調，非核家園是國家政策，未來能源的供給就是沒有納入核能；他也質疑，若恢復用核能還能用多久，若再增加核電廠要蓋在哪裡，更不用提核廢料的處理，台灣找不到地方。（編輯：管中維）1111031