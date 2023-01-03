更多編輯台推薦新聞：
專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中國航班乘客加強檢疫 桃捷機場3站人員每週快篩

2023/1/3 14:23（1/3 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園大眾捷運公司表示，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始後防疫並未降級，旅客搭乘捷運仍須佩戴口罩，清消作業方面，旅客最常接觸的設備例如扶手、電梯、廁所等設施仍維持每4小時消毒。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 112年1月3日
桃園大眾捷運公司表示，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始後防疫並未降級，旅客搭乘捷運仍須佩戴口罩，清消作業方面，旅客最常接觸的設備例如扶手、電梯、廁所等設施仍維持每4小時消毒。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 112年1月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）中央流行疫情指揮中心加強自中國來台旅客檢疫措施，桃捷公司也配合加強，對桃機3車站人員進行每週快篩；桃機公司仍維持每2小時清消一次，每天作業結束後也會有深度大清消。

桃園大眾捷運公司今天告訴中央社記者，配合加強檢疫措施，桃捷公司也加強員工防疫照護，對於在A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A14a機場旅館站的員工及包商，於1月1日至1月31日期間，每週實施專案快篩一次，其餘單位視現場實際狀況實施。

桃捷公司指出，至於機捷其他防疫措施，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始後並未降級，旅客搭乘捷運仍須佩戴口罩，清消作業方面，旅客最常接觸的設備例如扶手、電梯、廁所等設施仍維持每4小時消毒；電聯車每趟於端點站折返時都會進行消毒，且於每週收車後進行全車消毒。

桃園國際機場公司表示，針對中國入境旅客使用的採檢區及行經動線，機場仍維持每2個小時清消一次的做法，每天作業結束後也會做深度大清消。

至於國道客運機場櫃檯及候車區也比照機場頻率，每2小時消毒，車上及售票處提供酒精手部消毒，另外在櫃檯也裝設隔板，工作人員都須佩戴口罩。

桃園國際機場排班計程車自律委員會表示，從國境開放之後，排班計程車對於防疫的作為並未鬆懈放寬，仍進行原有的防疫措施，除了駕駛、旅客搭車都須戴口罩外，只要旅客下車後，駕駛就會進行全車清消。（編輯：陳仁華）1120103

中央流行疫情指揮中心加強自中國來台旅客檢疫措施，桃園大眾捷運公司也配合加強，對桃機3車站人員進行每週快篩；電聯車每趟於端點站折返時都會進行消毒，且於每週收車後進行全車消毒。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 112年1月3日
中央流行疫情指揮中心加強自中國來台旅客檢疫措施，桃園大眾捷運公司也配合加強，對桃機3車站人員進行每週快篩；電聯車每趟於端點站折返時都會進行消毒，且於每週收車後進行全車消毒。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 112年1月3日
#桃捷公司
#中國
#桃園國際機場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族