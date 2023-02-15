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報稅前置作業開跑 稅額試算通知書相關申請3/15截止

2023/2/15 16:41
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（中央社記者張璦台北15日電）今年報稅季前置作業開跑，財政部今天表示，想申請稅額試算通知書的「首報族」、或需變更郵寄地址的民眾，即日起至3月15日，可線上辦理或向國稅局臨櫃申請。

所謂「綜所稅稅額試算服務」，是指國稅局每年針對去年及當年的課稅資料，篩選個案單純案件，主動試算稅額，並提供稅額試算通知書給納稅義務人。

2022年綜合所得稅申報季將於今年5月登場，財政部提醒，稅額試算服務相關申請已經開跑；首先，今年第1次報稅的「首報族」，由於去年沒報稅資料，有需求者可在3月15日前，申請適用稅額試算服務。

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再者，民眾如果想自行透過網路申報綜所稅、以後不再收到通知書；或是想再收到通知書、須撤銷原申請不適用稅額試算服務；或是因為搬家或不方便收掛號信，想變更稅額試算通知書郵寄地址，都得在3月15日前提出申請。

財政部表示，有上述需求的民眾，即日起至3月15日，可透過「財政部電子申報繳稅服務網」線上辦理，或備妥文件向國稅局臨櫃申請。（編輯：翟思嘉）1120215

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