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助高中自治組織運作增進知能 教部開放申請補助

2024/4/8 11:32
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（中央社記者許秩維台北8日電）為協助全國高中學生自治組織發展與運作，教育部提供經費，補助辦理學生自治組織相關知能工作坊等活動，即日起至10月底開放申請。

教育部今天發布新聞稿指出，因應各校學生自治組織型態、所需知能與需求的不同，教育部國民及學前教育署依據「高級中等教育法」第53條，提供「全國高級中等學校學生自治組織經費」，補助其自主規劃辦理學生自治相關知能活動。

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根據教育部資料顯示，112年度共補助26所高中的學生自治組織辦理知能工作坊，讓學生透過研習、實作等課程，增進領導、團隊合作等能力，培植學生自治組織的觀念、架構與思維，並藉由交流分享，共創加乘效果。

國教署表示，今年將維持簡化申請和結報作業，並加入彈性原則，以鼓勵更多學校提出申請、符合各校學生自治組織發展的需要，期待學生透過理論和實務練習等雙重課程，對學生自治產生興趣，提升民主素養學習成效。（編輯：張雅淨）1130408

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