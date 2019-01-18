國家級投資公司海外投資 台農投宏國子公司成立

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）外交部今天表示，台灣農業投資公司在中美洲友邦宏都拉斯成立子公司，17日舉行成立儀式；這是政府以國家級投資公司赴海外進行經貿投資的首例，展現推動與友邦合作的決心。

外交部發布新聞稿表示，台灣農業投資公司董事長楊世沛於1月16日至22日訪問宏都拉斯，並於17日主持台農投宏國子公司成立儀式。宏國農牧部長格瓦拉（Mauricio Guevara）、經濟發展部長傅哲倫（Arnaldo Castillo）等官員，以及駐宏國大使邢瀛輝都在場觀禮。

外交部指出，台農投公司在宏國成立子公司，是政府以國家級的投資公司赴海外進行經貿投資的首例，受到台宏兩國政府高度重視，充分展現台灣積極推動與友邦經貿合作的決心與具體行動。

此外，外交部表示，楊世沛訪問宏國期間，也將拜會格瓦拉、傅哲倫等官員，並考察當地酪梨、家禽類等農牧業發展與合作機會；此行將有助促進台宏農業交流及經驗分享。

總統蔡英文去年8月出訪友邦巴拉圭時表示，台灣將成立3家國家級的投資公司，協助友邦發展。外交部曾表示，這3家公司分別為工業、農業、工程方面的投資公司，扮演促進與邦交國、重點經貿夥伴合作的角色。（編輯：趙蔚蘭）1080118