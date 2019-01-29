台蒙經貿增 外交部盼與新任蒙古代表續推交流

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）外交部今天表示，台灣與蒙古在經貿、觀光、教育等領域交流持續成長，期盼新任蒙古駐台代表羅扎亞（Zolzaya Lkhagvasuren）2月抵任後，持續與台灣共同強化雙邊交流。

外交部亞西及非洲司司長劉邦治在外交部例行新聞說明會表示，蒙古駐台代表海隆（Khaliun Panidjunai）將於2月初離任，新任駐台代表羅扎亞預計於2月中旬抵任。台灣與蒙古關係持續成長，盼新任代表持續與台灣強化雙邊交流。

劉邦治指出，台灣與蒙古互設代表處以來，關係持續穩健成長。在經貿方面，雙邊經貿總額從2016年的1250萬美元成長258.72%至2017年的4484萬美元，成長部分主要是基礎工業產品、成衣、食品、機械零件等；觀光方面，雙邊國民互訪人數逐漸成長，並有業者安排蒙古遊客來台進行醫療健檢觀光行程。

同時，他指出，醫衛、教育也是雙邊交流重點，衛福部台北醫院長期代訓蒙古醫衛人員，台大、馬偕等醫院也定期赴蒙古義診交流。教育方面，目前蒙古在台留學生約有1400位，人數持續增長。

此外，劉邦治表示，非洲友邦史瓦帝尼的新內閣已於11月宣示就職，20名的內閣成員中，有相當比例為企業界人士，包括經濟企劃暨發展部部長吉納（Thambo Gina）。另外，內閣中也有6位女性部長，包括外交部長札杜莉（Thulisile Dladla）是史國首位女性外長。

他說，為強化政府與史國新內閣的關係，持續深化台史合作，外交部邀請吉納與札杜莉分別訪台。其中，吉納預定於2月17日至21日訪台，札杜莉將於2月24日至28日率團來訪，顯示台史關係密切、友好。

劉邦治表示，外交部正規劃2位訪賓的行程，他們訪台期間預期也將討論雙邊合作計畫等議題。（編輯：楊凱翔）1080129