國軍城鎮戰英雄搖籃 台中惡人谷秘訓射擊技能

（中央社記者游凱翔台中8日電）都市建設日益進步，戰場型態逐漸以城鎮作戰為主，更凸顯強調快速的「應用射擊」及「限制空間作戰」訓練重要性。過去被稱為「惡人谷」的台中谷關特訓中心，正是城鎮戰英雄的搖籃。

距離台中市區逾一小時車程，隱身在谷關溫泉區的「陸軍航空特戰指揮部特種作戰訓練中心」，為培育國軍特種作戰人員搖籃，共分為戰術、技能、山寒、水域、政教等5大教官組別，其中技能組主要訓練城鎮戰、狙擊、爆破及格鬥（柔道、跆拳、搏擊）等。

都市建設日益進步，戰場型態逐漸轉變以城鎮戰為主，當特戰人員進入建築物內的限制空間時，因障礙、不可預測事物變多，且敵人可運用死角增加，因此在狹小空間中，如何發揮特戰部隊的戰力，並達成任務相當重要。

技能組長陳可遇中校表示，特戰人員執行任務時，會依任務需求，模組化編制人員及裝備，6名人員為基本單位，執行戰鬥任務時編組12人（2組）至24人（4組）。

至於一個組別的編制，分別為「前觀」、「前管」、「通信」、「爆破」、「救護」及「狙擊」。前觀為組長，除了可擔任砲兵觀測手的角色，並有砲班後援外，也能擔任狙擊手觀測員；而前管則具備地空通聯能力，可申請空軍、海軍艦隊火力支援。

狙擊又分「物資」及「普通」狙擊。若持美製M107A1狙擊槍，因火力相當強大，打在敵人身體會「炸裂」，秉持殺雞不用牛刀的心態，都以攻擊敵方重要物資為主。

除了任務編組外，城鎮戰中最重要的訓練莫過於「應用射擊」與「限制空間作戰」。

應用射擊部分，陳可遇說，應用射擊屬近距離快速射擊，射擊過程中必須保持雙眼張開，利用左眼觀察戰場環境、右眼瞄準，有別於普通官兵射擊時可以「閉眼」，難度相當高。訓練項目分為「前進」、「障礙物」、「手步槍轉換」、「快速換彈夾」、「掩護射擊」。

談到訓練感想，受訓學員陳智勇表示，將近快一個月才適應雙眼睜開射擊，除此之外，由於城鎮戰注重團體合作，包括走位、手勢等，必須與隊員透過事前不停的磨練產生默契，增加在戰場的信心度。

工欲善其事，必先利其器，除了反覆人員操練外，擁有精良儀器設備，更是戰場得勝一大關鍵。

例如「戰術偵搜球」，可結合固定桿或繩索垂降，以無線影像傳輸方式360度觀看戰場環境，除了戰場外，更曾落實在花蓮大地震執行搜救；「四輪偵搜車」則具輕度越野能力，有效掌握第一現場。

最特別的則是「不可見光搜索儀」，可裝配在步槍，對轉角後方敵人實施偵查，避免遭敵軍發現，同時具備錄影、錄音及拍照功能。

記者實地探訪位在特訓中心中的限制空間戰鬥課程演練，為模擬遭到歹徒劫持，以6人為一組的受訓人員必須考驗平時訓練成果，透過結合應用射擊、活用特戰裝備救出人質。

訓練開始，特戰人員以擊破槌撞開敵方建物大門，先以四輪偵搜車勘查戰場環境，以交互掩護方式向敵人所在處挺進，利用手勢向隊員發布攻擊訊號，同時以絕佳默契，分別由隊員向多個敵人目標射擊、成功救出人質。訓練結束後，再由教官實施檢討，作為日後精進方向。

陳可遇說，特戰的訓練除了注重達成任務外，也越來越重視隊員安全，不只是應用射擊等戰術運用，救護職能、警戒、相互掩護更是訓練重點，同時也要求每一名隊員擁有不同的專長。

至於台中谷關特訓中心過去為何被稱為「惡人谷」，國防部軍官表示，因特訓中心位於谷關偏遠地區，國軍人員中若有表現、態度不佳，但未達汰除標準，都會送至谷關就近看管，當年的指揮官必須「比這些人還凶」，才能震攝這些官兵。

不過，時至今日，惡人谷的惡名不在，取而代之的則是保衛國家特種人員訓練的重要搖籃。（編輯：謝佳珍）1080208