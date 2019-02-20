簽兩岸和平協議須公投 吳敦義：視民意是否支持

（中央社記者余祥台北20日電）國民黨主席吳敦義日前拋出重返執政後將洽簽兩岸和平協議，民進黨將修法明訂簽署協議前須先公投。吳敦義今天表示，這樣的修正案若得到廣大民眾認同，國民黨未來執政也不一定要再修回來。

吳敦義日前表示，若重返執政，在確保中華民國尊嚴與獨立自主的主權，以及維護中華民國權利的前提下，願意與大陸洽簽兩岸和平協議。 民主進步黨發言人周江杰則說，這樣的協議，實質上就是「投降協議」，無異與虎謀皮。

吳敦義今天接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，這並非投降協議，希望民進黨發言人不要污名化，過去總共簽過23個協議。

吳敦義指出，民進黨的論述犯了兩個錯，以為國民黨要跟共產黨簽署協議，但根據兩岸人民關係條例，一定要經政府委託的財團法人才能簽署協議，不是隨便可以簽；另外，他有提出前提，未來要確保中華民國主權獨立完整和尊嚴，為兩岸和平發展，才要洽簽兩岸和平協議。

主持人問，是否認為民進黨針對他而來，吳敦義指出，過去前立法院長王金平、前國民黨黨主席洪秀柱也都有主張要洽簽兩岸和平協議，這是好事，不會隨便改變主張。

至於是否同意民進黨將兩岸人民關係條例修正案列為優先法案，簽署兩岸和平協議前須進行公投，吳敦義說，他不同意也沒用，民進黨占國會多數。

主持人問，若將來國民黨重返執政，是否會修法把洽簽協議的門檻降低，吳敦義說，現在還沒重返執政，但可以看看修正案是否會得到民眾廣大認同，若是獲得民意支持，也不一定要修回來，簽以前有民意支持，簽以後通過公投，也許是全民意的展現。（編輯：楊玫寧）1080220