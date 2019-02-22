老農津貼改採經濟成長率調整 蘇貞昌認同

（中央社記者陳俊華台北22日電）民進黨立委陳明文今天表示，每4年調整一次的老農津貼，參考指標是否能由消費者物價指數改為經濟成長率。行政院長蘇貞昌說，這是一個方向，應該讓農民同享經濟成果，但要修法。

立法院會今天進行施政總質詢。陳明文指出，目前老農津貼每個月是發放新台幣7256元，明年1月將再次調整，預計調到7620元。他問，目前以消費者物價指數為參考指標的老農津貼，若改為與經濟成長率連結，因近年經濟成長率都不錯，大概能調到7969元，盼行政院能主動提出修法，也是對老農照顧有正面態度。

行政院農業委員會主委陳吉仲答詢時表示，老農津貼依法是每4年調整一次，若要將條例中的消費者物價指數，改為依經濟成長率來調整，需要修老農津貼條例。

蘇貞昌說，「這也是一個方向」，但是要修法；照顧農民、讓農民享受經濟成長成果，都是應該的，老農津貼也是民進黨執政時期開始努力才有的。

老年農民福利津貼暫行條例明定，老農津貼每4年調整一次，由中央主管機關參照中央主計機關發布之最近一年消費者物價指數較前次調整之前一年消費者物價指數成長率公告調整之，但成長率為零或負數時，不予調整。（編輯：林孟汝）1080222