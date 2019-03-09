時力3月底前組選對會 將廣提立委人選

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）時代力量黨主席邱顯智今天表示，12日開會討論，預計3月底前組成選舉對策委員會，由選對會決定立委提名人選與策略；第一階段將廣提人選，盼作為青年參政平台。

時代力量今晚舉行4週年黨慶暨募款餐會，立法院秘書長林志嘉、民進黨秘書長羅文嘉等人都出席。

邱顯智在餐會前被問到立委提名時表示，12日將召開決策會討論有關選對會組成的議題，希望3月底之前組成選對會。待選對會組成後，將由選對會決定立委提名人選與區域策略。

媒體問及，是否與民主進步黨整合，邱顯智表示，將在選對會討論。時代力量在第一階段將「廣提人選」，希望作為青年參政的平台，讓優秀青年都能進到名單裡；第二階段，若選區內有其他價值、理念相同的候選人，再考慮要如何處理。

今年2月卸下時代力量黨主席職務的立委黃國昌致詞時表示，作為卸任黨主席，他要向大家表示「謝謝」。2015年時代力量成立，很多人問時力存在的意義是什麼，從2016年到現在，時力5位立委的努力，讓大家看到時力存在的價值。

黃國昌也表示，2015年他還在中研院當學者時，有一個人（邱顯智）對他拍桌，要他趕快加入，他很感謝這個人的堅持與拍桌的勇氣，讓他有加入時力團隊的勇氣。他很高興能把棒子交給邱顯智，相信邱顯智在台灣下個階段的發展上，能引領大家繼續往前進。

邱顯智致詞時說，希望盡一己之力跟大家一起努力，當初他沒有猶豫就決定參與時代力量組黨。一個小黨要逐步站起來雖然艱辛，但他相信，時代力量可以成為翻轉社會的力量。（編輯：謝佳珍）1080309