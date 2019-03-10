預防兒虐 立院法制局：應落實通報及時救助

（中央社記者范正祥台北10日電）立法院法制局分析預防兒虐事件指出，通報制度是兒少法的重要制度設計，法律對於兒虐或疑似兒虐已對相關人員課以通報義務，目前面臨的是執行層面是否落實的問題。

法制局檢視「兒童及少年福利與權益保障法」相關內容與精神，最近完成「預防兒童虐待事件對策之研析」報告。

在報告中，法制局引述衛生福利部保護服務司截至2018年12月28日的統計資料顯示，2017年通報兒童及少年受虐人數有4135人，2018年前3季也有3046人。觀察近10年來，2012年通報人數1萬9174人是最高時期。

統計資料顯示，以2017年統計為例，受虐類型以身心虐待最多，不當管教次之；施虐者以缺乏親職教育知識者最多，情緒不穩定者次之。處遇類型上，家庭維繫最多，家庭重整，也就是強制安置與委託安置次之。

法制局研究，有關兒童與兒虐的定義與類型，現行兒少法第2條所稱兒童，是指未滿12歲之人。同法並未對虐待加以定義，從法條用語文義觀察，應該泛指身心虐待。衛福部保護服務司的統計資料中，兒虐類型包括遺棄、身心虐待、不當管教與目睹家暴。其中身心虐待又包括身體虐待、精神虐待、性虐待與疏忽等類型。

法制局在報告中提醒，通報制度是兒少法的重要制度設計，主要在洞燭機先，進而達到及時救助目的。通報制度是兒少法的既有設計，法律對於「兒虐」或「疑似兒虐」已對相關人員課以通報義務，目前面臨的是執行層面是否落實的問題。

如何預防兒虐事件發生，立法院法制局提出研究建議，包括增訂「積極鼓勵性質的通報制度」。現行法中所規定之通報，屬於消極強制性質的通報，若未盡到通報義務，負有通報責任者將受到行政處罰。但鼓勵社會發揮道德勇氣，積極鼓勵性質的通報制度，會是較好的方式。另外， 「吹哨者制度」的增設也相形重要。

法制局研究指出，許多兒虐行為發生的場域是在特定機構內，例如托護、教育、安親等機構，由於受虐對象屬年齡弱勢，若再加上機構內部人員故意無視或隱匿，往往導致兒虐行為不容易被發現，防治之道唯有賴內部人主動舉發。（編輯：李信寬）1080310