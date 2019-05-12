賴清德結束訪日返台 駁斥麻煩製造者

（中央社記者程啟峰高雄12日電）前行政院長賴清德結束5天訪日行程，今晚搭機返台，支持者到高雄機場接機，為賴清德加油。對於鴻海董事長郭台銘指他是麻煩製造者，賴清德說，麻煩是郭台銘自己製造的。

賴清德8日赴日本東京等地訪問，今天傍晚結束訪日行程，在東京成田機場搭乘日本航空班機，晚間扺達高雄國際機場。

數十名支持者手持旗幟及牌子到高雄機場接機，高喊「新台灣、新總統賴清德」、「唯一支持賴清德」、「賴清德加油」，包括一名坐輪椅的支持者等人紛上前向賴清德獻花、擁抱。

面對現場支持者熱情相挺，賴清德表示，他會堅持走滿民進黨內總統初選民主程序，他有信心出線，並贏得2020總統大選，守護台灣民主。他並說，赴日行程收穫滿滿，感謝各界友人的協助，他希望拜訪的都有拜訪到。

對於郭台銘指賴清德是麻煩製造者，賴清德受訪表示，「從以前到現在，沒有人說我是麻煩製造者，如果有的話就是中共的政權；郭台銘先生的麻煩是他自己製造的，沒有人有辦法幫他製造麻煩」。

賴清德並認為，在中美貿易戰下，台灣的經濟問題更形重要，過去他在行政院長任內就積極打造台灣成為自由貿易區，全力發展數位經濟；爭取自由經濟貿易區不應僅限於某個城市，而應擴及整個台灣，讓全台灣成為自由經濟貿易的區域。（編輯：唐聲揚）1080512