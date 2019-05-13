內政部實價查詢網 推出建坪單價試算

（中央社記者王承中台北13日電）內政部今天表示，不動產交易實價查詢服務網推出建坪單價試算選項，民眾可選擇是否包含車位、花台、陽台及共同使用部分後的建坪單價，並新增主建物面積占建物移轉總面積的比例，方便民眾了解公設多寡。

為讓民眾更清楚瞭解建坪單價資訊，內政部今天表示，「不動產交易實價查詢服務網」即日起推出「建坪單價試算」的選項，民眾可自行選擇建坪計算的單價，是否要包括車位、共同使用部分或附屬建物，提供民眾更透明、多元的不動產交易資訊。

內政部指出，例如以含車位交易總價新台幣3000萬元、總面積80坪的房子，民眾可計算含車位的單價為37.5萬元，也可選擇剔除車位價200萬元及車位面積10坪後，計算的單價為40萬元；以及再剔除共同使用部分面積10坪後，計算的單價為46.67萬元；或是連附屬建物面積都剔除，只計算主建物面積的單價為56萬元，讓價格資訊更加透明。

內政部表示，由於有些民眾關心交易案件所占的公設多寡，所以這次網站調整，也同時新增顯示「主建物面積占建物移轉總面積之比例」的欄位，讓民眾能更清楚了解建物可使用面積的資訊。

內政部指出，不動產成交案件實際資訊申報登錄制度於民國101年8月實施，並從101年10月起在網站提供民眾查詢，累積可供查詢的案件已有236萬件，網站瀏覽人次已超過1億2000萬人次，已成為房地交易價格的主要參考基準，這次網站新增兩項服務，要讓不動產資訊更加透明化。（編輯：蘇志宗）1080513