林俊憲：賴清德提案或可突破初選僵局

（中央社記者張榮祥台南23日電）民進黨立委林俊憲今天表示，前行政院長賴清德的總統初選方案，或許可以突破現有僵局，黨主席卓榮泰也未偏袒任何一方，這是一種誠意，也讓黨內集思廣益去思考。

民進黨昨天召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和蔡總統與高雄市長韓國瑜對比。如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

林俊憲今天接受媒體訪問時指出，昨天民進黨中執會休息時，卓榮泰請雙方陣營連繫總統蔡英文和賴清德，詢問對中執會開會有無意見，才連絡賴清德。由於賴清德當時也在台北，就請他到中央黨部；賴清德到中央黨部其實是應卓榮泰的要求。

林俊憲表示，中執會休息時，當時5人協調小組中有4人在場，包括卓榮泰，陳菊，鄭文燦及柯建銘，當賴清德提出辦法希望突破初選僵局時，林錫耀也有連絡蔡總統，雙方代表都在，蔡總統應該也有掌握狀況，他不理解為何傳出「沒收中執會」、「沒收民主」的聲音，根本是太沈重。

林俊憲說，賴清德提出的方案，現場沒有反對的聲音，當然不可能現場就決定同不同意，但可以思考解決初選僵局，這是一種誠意及集思廣益；賴清德的方案可以讓中執會不必修改破壞民進黨公布的遊戲規則，初選已經進行，不應改變。

林俊憲表示，大家都看得出來，這是不對等的競爭，雙方高低實力差那麼多，卓榮泰不可能偏袒任何一方，初選程序也不是黨主席一個人可以決定的，黨最不希望的就是初選進行到一半時，規則被改變。

林俊憲說，民進黨創黨32年，從未初選到一半突然改變遊戲規則，如此對黨形象衝擊會很大，相信其他政府也不會有這樣的狀況。他希望民進黨站穩腳步，團結整合，總統初選一定要趕快進行，原則是公平公正，輸的人才會心服口服，贏的人才有時間空間整合。（編輯：吳佳穎）1080523