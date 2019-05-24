同婚合法化 鄭麗君：748象徵台灣民主成就

立法院17日通過專法，台灣成為亞洲首個同婚合法化國家，華盛頓郵報以頭版報導。文化部長鄭麗君說，世界不只看到台灣，也看到台灣爭取人權的努力。（文化部提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 108年5月24日

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）文化部長鄭麗君擔任立委期間，曾提出婚姻平權民法修正草案，如今同婚合法化，世界看到台灣努力爭取平權，她深感驕傲，並說同婚釋憲案號748將成為台灣民主成就象徵數字。

兩年前，司法院大法官會議做出第748號解釋，認為現行民法未保障同性婚姻自由與平等權，違反憲法，要求相關機關兩年內修正或制定相關法律。今年5月17日，立法院三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別兩人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲首個同婚合法化國家。

立法院表決前夕，鄭麗君在臉書放上以彩虹旗幟為背景的獨照，並寫道：「我是鄭麗君，唯一支持行政院版『司法院釋字第748號解釋施行法』草案。」

台灣婚姻平權運動30多年，歷經大法官釋憲與公投等階段，最終立法保障同性婚姻，頓時成為全球關注焦點。華盛頓郵報5月18日在頭條版位放上台灣同婚支持群眾在專法通過後欣喜歡呼的照片，並在內頁大篇幅報導台灣同婚合法化。

台灣開放同性婚姻登記之際，鄭麗君今天在紐約接受中央社專訪，提到日前造訪華府看到華盛頓郵報的報導，她為台灣深感驕傲，「世界不只看到台灣，也看到台灣爭取人權的努力」。

鄭麗君說，台灣民主憲政體制產生同婚釋憲案，讓多年來的平權運動可以修正國家法律制度，就這點而言，司法院釋字第748號解釋是台灣民主里程碑，而748將成為代表台灣民主成就的象徵數字。

她表示，台灣尊重民主憲政體制，從平權運動到實踐民主價值，終至通過專法、落實婚姻平權，已為其他亞洲國家創造屬於台灣的經驗和範例。

身為5年多前的民法修正草案提案人，鄭麗君為台灣訂立專法保障同婚感到欣慰，並感謝所有為這項平權運動努力奔走的人士。她提到，每年參加台灣同志遊行，見到大批香港或鄰近國家人士共襄盛舉，對方都說能感受到強力支持，足以顯示這是場跨國平權運動。

鄭麗君20至24日訪美，在華府期間參訪大屠殺紀念博物館、國立非裔美國人歷史與文化博物館及國立美國印第安人博物館，正好都與人權、平權相關。

她說，與館方互動過程中體會到，膚色、性別、社經地位和身心條件都可能產生不平等，而社會正義基礎來自「我不是為我爭取權利，而是為你爭取權利」，1950年代興起的非裔美國人民權運動，不同膚色的人站在一起爭取民權，就是最鮮明的例子。

鄭麗君說：「我不必親身經歷，但要能設身處地為他人爭取權利，社會正義才有可能。這需要不斷努力，沒有達成的那一天。」（編輯：施燕飛）1080524