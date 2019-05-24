貨物稅條例修正 大型柴油車汰換最高減稅40萬

（中央社記者范正祥台北24日電）立法院院會今天三讀通過修正貨物稅條例部分條文，凡在民國106年8月18日後報廢一、二、三期老舊大型柴油車，且在111年底前購買新車，每輛最高可減徵新台幣40萬元貨物稅。

現行老舊柴油車稅減徵優惠，對象僅限「一、二期柴油大貨車報廢換新」，報廢88年6月30日以前出廠的大貨車並購買新大貨車且完成新領牌照登記者，每輛定額減稅5萬元。

為防制老舊大型柴油車污染，改善空氣品質，維護民眾健康，行政院提出貨物稅條例第12條之6條文修正草案，擴大優惠適用對象、額度及年限，送請立法院審議。

根據三讀通過條文，未來不限柴油大貨車，包括柴油大客車、大客貨兩用車、代用大客車及大型特種車等所有種類的老舊大型柴油車，只要屬於一、二、三期老舊大貨車，都可申請減稅；每輛減徵額度也由現行5萬元，提高至上限40萬元。

另外，條文內容規範，減徵優惠日期回溯自106年8月18日起，截止日111年12月31日；配合補助辦法所定補助對象，適用95年9月30日前出廠的老車。

財政部預估，修法後可汰換老舊大型柴油車近1.5萬輛，改善空氣品質。（編輯：黃國倫）1080524