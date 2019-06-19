韓國瑜17日突現身立法院 還拜會吳敦義

（中央社記者余祥台北19日電）國民黨總統初選參選人、高雄市長韓國瑜17日突然拜訪前立法院長王金平，黨內人士指出，當天韓國瑜也禮貌性拜會黨主席吳敦義，同樣未事先約好；國民黨文傳會代理主委程美華則說，毫無所悉，無從評論。

國民黨總統初選競爭激烈，目前呈現鴻海董事長郭台銘與韓國瑜兩強相爭的情勢。

韓國瑜17日為登革熱疫情北上到立法院拜會各黨團立委，同時也前往拜訪前立法院長王金平，但由於事先並未通知，被外界形容為突襲式的拜會。

黨內人士透露，韓國瑜當天北上除了拜會立委之外，也到卸任副總統辦公室與吳敦義進行會面，不過，這場「吳韓會」並非事先約好的，只是韓國瑜到了台北當然要禮貌性拜會吳敦義，就跟到了立院順道去拜訪王金平的意義一樣。

聯合報報導，這場吳韓會是韓國瑜主動釋出善意，除了總統初選話題受到關注，由於黨內正在討論全代會黨章修正，將刪除總統兼黨主席的條文，被解讀為吳敦義的保衛戰，而韓國瑜拜會吳敦義，更有「尊吳」的重大意義。

黨內人士指出，韓國瑜並非針對特定的主題前來拜會吳敦義，兩人以閒聊居多。

此外，中常委李昭平今天在中常會上提案，希望國民黨中央肯定韓國瑜為了登革熱疫情爭取預算和社會關注的作為，抗議行政院惡意卡關國民黨執政縣市，對各項補助款刁難延誤防疫。不過，與會人士轉述，吳敦義並未特別做出裁示。（編輯：黃國倫）1080619