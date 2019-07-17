鄭文燦清晨返台 訪美與蔡總統同框沒政治安排

桃園市長鄭文燦（圖）結束訪美行程17日清晨返台，媒體詢問是否與總統蔡英文搭檔參選正副總統時說，因行程重疊與總統同框「是很自然的結果」，沒有政治安排。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年7月17日

（中央社記者邱俊欽桃園機場17日電）桃園市長鄭文燦結束訪美行程於清晨返台，媒體詢問是否與總統蔡英文搭檔參選正副總統時說，因行程重疊與總統同框「是很自然的結果」，沒有政治安排，也幫忙拍了很多照片。

鄭文燦在桃園機場受訪時表示，這次訪美走訪5個城市，包括恢復與姊妹市達拉斯交流，還有在華府參加由商務部所舉行的全球城市挑戰會議；另外，在紐約有部分的行程跟蔡總統有重疊，也在哥倫比亞大學演講，並參加台美企業高峰會，最後在西雅圖走訪波音公司的工廠，實際了解航太產業對城市發展的影響。

記者問到鄭文燦訪美受到高規格的接待時，他表示，這次以市長身分訪問，呈現台灣人對於自由民主的追求，有些議題是超過城市交流的議題，感謝智庫、學者對他評價還不錯，不過參訪沒有關係到總統的選舉，只希望建立台美間很好的互動模式。

至於未來是否會出任蔡總統副手，他說，與蔡總統一起搭船看自由女神像，並跟當地的台灣留學生互動，「與蔡總統互動是很自然的，並沒有其他的政治安排，同框是很自然的結果」，當時也權充攝影師，幫總統拍了很多照片。

對於中國國民黨總統初選人選出爐，鄭文燦說，尊重國民黨的自主選擇，當然國民黨也要花時間做內部整合，韓國瑜也必須清楚回答在初選過程中被內部所提出來的質疑，他不會做太多的評論。（編輯：張芷瑄）1080717