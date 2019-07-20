更多編輯台推薦新聞：
早安世界》豪雨轟炸南台灣 高屏累積雨量都破200毫米
早報

早安世界》豪雨轟炸南台灣 高屏累積雨量都破200毫米

影片／周天成擊敗亞運金牌 挺進印尼公開賽4強
運動

影片／周天成擊敗亞運金牌 挺進印尼公開賽4強

豪雨轟炸南台灣 疾管署3提醒防傳染病上身
生活

豪雨轟炸南台灣 疾管署3提醒防傳染病上身

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

總統兄姊出席僑宴 蔡瀛如：2020勝選當然有信心

最新更新：2019/07/20 09:46

（中央社記者溫貴香丹佛19日電）總統蔡英文今天抵達美國丹佛將過境停留兩晚，晚間舉行僑宴，總統的姐姐蔡瀛如與哥哥蔡瀛政都出席晚宴為總統妹妹加油，蔡瀛如除了不捨外，也對2020總統勝選表示有信心。

蔡總統所率領的訪問團上午離開聖露西亞，經過6個多小時的飛行，專機在當地時間約下午3時抵達丹佛國際機場，總統等一行人立即前往下榻飯店，晚間在下榻飯店與當地主流暨僑界人士晚宴，晚宴現場出入動線都有專人負責帶領、總統維安工作更是不敢輕忽。

總統隨行訪問團成員、立委羅致政表示，今晚這場僑宴堪稱是美國中西部規模相當大的僑宴，原本只規劃40桌約400人，但報名人數一直增加，已達680人，開了至少68桌。

出席僑宴人員陸續安檢進場，蔡瀛如與蔡瀛政現身晚宴引發媒體一陣騷動與關注，蔡瀛如受訪表示，因為妹妹（蔡總統）前一陣子很辛苦，「我們兄弟姊妹都幫不上忙，所以心裡面很捨不得，她（總統）好像從十八層地獄回到人間」，替總統高興，因此特地從洛杉磯趕到丹佛為她加油打氣。

被詢及幫不上忙但怎麼給總統支持，蔡瀛如說，生活方面有請人好好照顧，因為本身是基督徒，幾乎每天都幫妹妹禱告。

對於選戰艱困，蔡瀛如說，當然拚到最後一分鐘、順其自然。對總統2020選舉是否有信心，蔡瀛如說，當然有。蔡瀛政面對媒體提問，僅鼓勵總統妹妹加油。（編輯：林興盟）1080720

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報