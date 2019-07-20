總統兄姊出席僑宴 蔡瀛如：2020勝選當然有信心

（中央社記者溫貴香丹佛19日電）總統蔡英文今天抵達美國丹佛將過境停留兩晚，晚間舉行僑宴，總統的姐姐蔡瀛如與哥哥蔡瀛政都出席晚宴為總統妹妹加油，蔡瀛如除了不捨外，也對2020總統勝選表示有信心。

蔡總統所率領的訪問團上午離開聖露西亞，經過6個多小時的飛行，專機在當地時間約下午3時抵達丹佛國際機場，總統等一行人立即前往下榻飯店，晚間在下榻飯店與當地主流暨僑界人士晚宴，晚宴現場出入動線都有專人負責帶領、總統維安工作更是不敢輕忽。

總統隨行訪問團成員、立委羅致政表示，今晚這場僑宴堪稱是美國中西部規模相當大的僑宴，原本只規劃40桌約400人，但報名人數一直增加，已達680人，開了至少68桌。

出席僑宴人員陸續安檢進場，蔡瀛如與蔡瀛政現身晚宴引發媒體一陣騷動與關注，蔡瀛如受訪表示，因為妹妹（蔡總統）前一陣子很辛苦，「我們兄弟姊妹都幫不上忙，所以心裡面很捨不得，她（總統）好像從十八層地獄回到人間」，替總統高興，因此特地從洛杉磯趕到丹佛為她加油打氣。

被詢及幫不上忙但怎麼給總統支持，蔡瀛如說，生活方面有請人好好照顧，因為本身是基督徒，幾乎每天都幫妹妹禱告。

對於選戰艱困，蔡瀛如說，當然拚到最後一分鐘、順其自然。對總統2020選舉是否有信心，蔡瀛如說，當然有。蔡瀛政面對媒體提問，僅鼓勵總統妹妹加油。（編輯：林興盟）1080720