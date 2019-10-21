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國際基督徒海事協會50週年 首度在台辦世界會議

最新更新：2019/10/21 17:54

（中央社記者顧荃台北21日電）外交部今天表示，「國際基督徒海事協會」（ICMA）21至25日首次在台灣舉辦第50週年、第11屆世界會議，展現台灣與天主教及基督教教會在海事人道領域合作交流的具體成果。

外交部透過新聞稿表示，國際明愛會主席塔格雷（Luis Antonio Gokim Tagle）樞機主教也受邀出席，外交部對ICMA在台灣舉行世界會議表示歡迎。

外交部指出，ICMA於1969年成立，會員包括全球各地的天主教、基督教教會或團體。ICMA長年積極投入爭取各國海員的福利，在促進保障海員漁民權益等領域，具有積極正面的影響力。ICMA提供各國船員及漁工人道救援與心靈關懷，不分國籍、宗教、性別或種族差別。

外交部表示，台灣致力改善外籍船員權益與勞動環境品質，已先後發布實施相關法令，受到國際社會的肯定。台歐盟近年持續透過諮商管道討論移工及漁工權益問題。

外交部說，歐洲經貿辦事處前處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）曾在5月「漁工工作及生活條件座談會」表示，台灣在維護外籍漁工權益等問題已有快速進展，並認為台歐盟在維護漁工人權問題上，是志同道合的理念相近夥伴。此外，政府7月舉辦「防制人口販運國際工作坊」，探討人口販運議題，以及如何促進保障及落實漁工的應有權益。

外交部說，總統蔡英文10月在全國漁民節慶上強調，政府必會做漁民的後盾、將繼續全力協助保障漁民權益。未來政府將持續以具體的行動，對國際海事領域議題做出具體貢獻。（編輯：郭萍英）1081021

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