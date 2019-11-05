高榮屏東大武分院動土 總統：長照服務零等待

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）總統蔡英文今天在屏東縣出席高雄榮民總醫院屏東大武分院動土典禮表示，大武分院啟用後，將讓出院後的長期照顧服務零等待，並期許大武分院未來與政府共同促成長照2.0能量。

蔡總統表示，未來大武分院引進高榮醫學中心級醫學和長照團隊服務屏東鄉親，這是鄉親盼望很久的建設。屏東幅員遼闊，長期以來急重症醫療資源不足，到外地就醫舟車勞頓，生命在等待中流失。

蔡總統說，政府解決急重症醫療和長照需求，刻不容緩，她上任後，屏東縣長潘孟安向她提到屏東急重症醫療急迫性和可行性，行政院全力促成大武分院興建。

蔡總統表示，高屏緊急醫療災難應變指揮中心完善，重大事故中都可見到高榮醫療人員全力搶救生命，未來協調國防部同意空軍屏東基地停放醫療專機，可協助急重症緊急醫療後送、新南向國家緊急醫療及高端醫療需求。

蔡總統期許高榮寶貴經驗在大武分院完工後，繼續帶動更多長照服務及急重症發展，和政府共同促成長照2.0能量，讓更多屏東鄉親受到更周全照顧。

高榮院長劉俊鵬表示，大武分院是全國唯一設在公園裡的急重症醫院，醫療大樓規劃為地下2層、地上9層的鋼筋混凝土結構建築，以區域急重症醫療後送醫院為目標，預計民國111年底完工啟用，規劃提供622床（含一般急性病床450床）、醫護行政人員達1400多人。

劉俊鵬表示，大武分院將設置內、外科重症加護中心、癌症防治中心及34個醫療專科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風與高齡醫學等整合性照護。

屏東縣長潘孟安說，大武分院是屏東唯一醫學中心，未來9公頃土地除醫學中心，還保留大武營區老樹和歷史建築公園。（編輯：李明宗）1081105